Göreve geldiği günden bu yana Kahramanmaraş için özveriyle çalışan Köksal, felakette yakınlarını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Köksal, Expo Konteyner Kent 3. Etap’ta bulunan aileleri tek tek ziyaret ederek onların acılarına ortak olmaya çalıştı. Ziyaret sırasında, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek adına destek mesajları verdi.

Daha sonra, depremde sevdiklerini kaybeden aileleri evlerinde ziyaret eden Köksal’a, AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe teşkilatları eşlik etti. Ziyaret sırasında ailelere başsağlığı dileyen Köksal, onların yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, “AK kadrolar olarak milletimizin her zaman yanındayız. Acılarımızı paylaşarak birlikte iyileşeceğiz,” dedi.

Milletvekili Dr. Tuba Köksal ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "6 Şubat, unutulmayacak bir tarih olarak hafızalarımızda yer alacak. Yaşanan felaketin yaralarını hep birlikte sarmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, depremzedelere moral olurken, vatandaşlar bu duyarlılık için Milletvekili Köksal ve teşkilatlara teşekkür etti.