İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve personelle görüşen Milletvekili Köksal, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden toplum huzuru için gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirterek Emniyet personellerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

“MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK BİZİM EN TEMEL GÖREVİMİZ”

Milletvekili Köksal daha sonra Kanuni, Duraklı, Arslanbey ve Dumlupınar mahallelerinde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Köksal, “Milletimizin yanında olmak, onların sesine kulak vermek bizim en temel görevimizdir” dedi.

Köksal, ziyaretlerinin son durağında ise Antalya’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” finalinde Türkiye birincisi olan Muhammed Yiğit Karaokur’u ve ailesini ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.