TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişci esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Köy Garajını ziyaret eden Kirişci burada vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet etti.

Vatandaşlardan ise Cumhur İttifakının Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel ile Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’a 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci vatandaşların dile getirdiği en önemli sorunların başında barınma geliyor. Bizlerde bu sorunu çözmek için mücade veriyoruz ifadelerini kullandı.