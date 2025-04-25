Ziyaret, merkezde sunulan eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi almak, özel gereksinimli çocukların eğitim süreçlerini yerinde görmek amacıyla gerçekleştirildi.

Milletvekili Köksal ve Başkan Toptaş, çocuklarla vakit geçirerek, ailelerinin taleplerini dinledi ve yaşadıkları zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve parti teşkilatından yetkililer de katıldı.

Milletvekili Köksal, özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda devletin sağladığı desteklerin önemini vurgulayarak, bu alandaki hizmetlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Toptaş ise, belediye olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini belirterek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bu alandaki katkılarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.