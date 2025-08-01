AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu ilçesinde yapımı devam eden Karacasu ve Yusufhacılı Köprülü Kavşaklarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Saha gezisi kapsamında yetkililerden bilgi alan Debgici, projelerin ilçe trafiği ve kırsal bağlantı yolları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Milletvekili Debgici yaptığı açıklamada, “Karacasu ve Yusufhacılı köprülü kavşaklarında çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor. Bu güzergâh sadece şehir içi ulaşımı değil, aynı zamanda çevre köylerle bağlantıyı da güçlendirecek. Hedefimiz, bu projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak,” ifadelerini kullandı.

Kavşak projeleri tamamlandığında, bölgedeki trafik yoğunluğunun ciddi oranda azalması, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca, çevre mahallelerle şehir merkezi arasındaki ulaşımın daha kısa sürede sağlanması hedefleniyor. Projeler, şehir içi altyapı yatırımları açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.