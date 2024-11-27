AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, Kahramanmaraş genelinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, şehirde hayata geçirilen projelere ve sağlanan desteklere dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda yapılan çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Prof. Dr. Şahin, hükümetin yerel kalkınma stratejisi doğrultusunda Kahramanmaraş’a yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Amacımız, hemşehrilerimize daha iyi bir yaşam sunmaktır. Tüm çabamız, halkımızın refahını ve mutluluğunu artırmak içindir” dedi.

Şahin’in konuşması, Genel Kurul’da dikkatle dinlenirken, Kahramanmaraş için yapılan yatırımların önemine dair takdirle karşılandı.