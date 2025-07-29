AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu içme suyu iletim hattındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Sahada teknik ekipten bilgi alan heyet, çalışmaları yakından takip etti.

Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin açıklamalarında, şehrin içmesuyu altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Milletvekilleri Debgici ve Şahin Süreci büyük bir gayretle yöneten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiler.

Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne uzanan iletim hattı sayesinde, şehirde yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içmesuyu temin edilmesi hedefleniyor.