Ziyaret sırasında konuşan Bakan Tekin, "Gösterdiğiniz ev sahipliği için hepinize tek tek teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun. öncelikle şunu söyleyeyim Ben siyaset bilimi çalışıyorum, dünyadaki devletlerin tarihlerini, siyasi geçmişlerini araştırıyorum benim uzmanlık alanım bu.Niye bunu söyledim arkadaşlar son 10 yılda yaşadığımız şeyleri 50 yıllık ya da 100 yıllık periyotlarda yaşamadı. Yaşadığımız şeyleri çabuk unutuyoruz; Gezi olayları ile başlayan ve MİT krizi ile devam eden Türkiye'nin her tarafında toplumu bölmeye yönelik ciddi bir kalkışma oldu. bu kalkışmanın içerisine emniyet mensupları kamu görevlileri ve yargı görevlerde dahil oldu. Ardından 15 Temmuz darbe kalkışması oldu. Şimdi de bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm bir süreçleri açtık ve depremin de yaralarını inşallah kısa sürede saracağız" dedi.

