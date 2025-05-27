Milli wushucu Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda Filistin'e verdiği destek nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve şampiyonluğunun iptal edildiğini duyurdu.

Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.

Necmettin Erbakan Akyüz açıklamasında "Kazandığım hiçbir başarı Filistin’deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil" dedi.

"Zalimlere ve onların köpeklerine lafım davam uğruna attığınız her taş, benim nezdimde bütün şampiyonluklardan daha kıymetli, sizin nezdinizde kıymetli olan madalyaların, bir tanesi kölesi olduğunuz siyonizmin temsilcisi sözde İsrail bayrağı paçavrasında dahi arzulayarak gösterdiği iki nehirden biri olan Nil Nehri'nin dibinde, ötekinin yeri de diğer nehir olan Fırat Nehri'nin dibi olacak. Eğer istiyorsanız gelin, gelebilirseniz alın, alabilirseniz. Nehirden denize özgür Filistin kurulduğunda, tekrar burada Fırat ve Şeria Nehri'nde olacağım."

Mısır'da bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, kendisine ve Filistin'e yönelik zorbalığı protesto etmek amacıyla madalyasını Nil Nehri'ne fırlattı.