Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesinde sandık eğitim toplantısı gerçekleştirdi.



İlk eğitim Andırın ilçesinde MHP MYK üyesi Kahramanmaraş milletvekili adayı Doç. Dr. Turan Şahin tarafından YAPILDI.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Andırın İlçe Teşkilatı, Sandık Eğitim Toplantısı düzenlendi.



Özel bir işletmede gerçekleştirilen toplantıya MHP İl Başkanı Vahit Demiröz ve Yardımcısı Mustafa Pehlivan, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP Andırın ilçe başkanı ve Andırın Ülkü Ocakları İlçe Yöneticileri, Okul Sorumluları ve Sandık Müşahitleri katıldı.

Toplantıda Doç. Dr. Turan Şahin tarafından sandık güvenliği ve seçim çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunularak, sorular cevaplandırıldı.