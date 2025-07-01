En Düşük Emekli Maaşı 3 Temmuz Sonrası Netleşecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik çalışmalara dair şu ifadeleri kullandı:

“3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayındaki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı ortaya çıkacak. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Çok kısa süre içinde hazırlanan rakam Meclis’e sunulacak. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. İnşallah emeklilerimiz için hayırlı olur.”

Kamu Toplu Sözleşme Sürecinde Son Teklif Bu Hafta

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin de bilgi verdi. Işıkhan, “TÜHİS aracılığıyla sendikalarımıza bu hafta son teklifimizi sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.