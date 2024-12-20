Kahramanmaraş’ın köklü tarihini ve tescilli ürünlerini keşfetmek amacıyla düzenlenen gezide, Kapalı Çarşı’nın büyülü atmosferi öğrencilerle buluştu.

Okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minikler, kentin eşsiz zanaat mirasına tanıklık etme şansı yakaladı.

Maraş dondurmasından bakırcılık sanatına, kırmızı biberden tarhanaya kadar birçok geleneksel ürünün nasıl yapıldığını yerinde izleyen çocuklar, hem eğlenip hem de öğrendi.

Eğitici ve bir o kadar keyifli geçen bu gezide, minikler elleriyle tarhana karışımına dokunup, bakır ustalarının ince işçiliklerini hayranlıkla izlediler.

Velilerin de büyük ilgi gösterdiği gezi, çocukların kültürel mirası tanımaları ve yerli üretimin önemini kavramaları adına unutulmaz bir deneyim oldu.

Menekşe Anaokulu yönetimi, bu tür etkinliklerle çocukların toplumsal değerlerle daha yakından bağ kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Minik adımlarla büyük mirasa yürüyen çocukların gözlerindeki heyecan, bu özel gezinin en anlamlı anı olarak hafızalarda yerini aldı.