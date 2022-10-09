Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahnelenen Oyunun Biletleri Yine Aynı Merkezden Ücretsiz Olarak Temin Edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çocukların Hafta Sonunu Daha Eğlenceli Ve Verimli Şekilde Değerlendirmelerine Katkıda Bulunmak Ve Sosyalleşmelerini Sağlamak İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenlemeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda, “Minik Macera” Adlı Çocuk Tiyatrosu Minikler İçin Perdelerini Araladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilen Tiyatro Gösterisi Saat 13.00 Ve 15.00 Olmak Üzere 2 Seans Şeklinde Sahnelendi.

Ormandaki Sevimli Hayvanların Başından Geçen Maceraları Konu Alan Etkinliğin Biletleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden Ücretsiz Olarak Temin Edildi.