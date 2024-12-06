Kahramanmaraş’ta 12 yaşına yeni giren Sinan Erdem Gençoğlan, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye saldırılarından sonra dev kumbarasında para biriktirerek, büyüklere örnek olacak bir davranış sergiledi.

Sinan, Gazze’de çocuk olmanın zorluğunu minik yüreğiyle hissederek babasından büyük bir kumbara temin etmesini istedi.

Baba İbrahim Gençoğlan, çocuğunun bu isteğini memnuniyetle kabul ederek kumbarayı sağladı.

Sinan, 7 Ekim’den bu yana kumbarasına biriktirdiği harçlıkları, Gazze’ye umut olması için Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği’ne ulaştırmak için başvurdu.

Dernek yetkilileri, kumbarayı Sinan ve babasının huzurunda açarak teslim aldı ve makbuzunu verdiler.

Kumbaradan çıkan 4 bin 22 Türk liralık bağışın, en kısa zamanda Gazze’ye ulaştırılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı avukat Yusuf Bülbül, “Küçük yavrumuz 7 Ekim’den bu yana İsrail’in yaptığı zulme duyarsız kalmadı. Bir kumbara alıp, tamamen kendi harçlıklarıyla doldurarak bize getirdi. Bunun, oradaki kardeşlerine, çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedi. Biz de onun emanetini aldık ve en kısa zamanda inşallah Filistin-Gazze’ye ulaştıracağız” dedi.