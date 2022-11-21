Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonunda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kasım ayı etkinlikleri kapsamında, ‘Keloğlan İş Başında’ adlı tiyatro gösterisi minikler için perdelerini açtı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisine minikler yoğun ilgi gösterdi.

Ara tatilin son gününde çocuklar eğlencenin tadını çıkarmak için ‘Keloğlan İş Başında’ gösterisine adeta akın etti.

Sevilen çizgi film kahramanı Keloğlan ve arkadaşlarının başından geçen maceraları konu alan gösteri, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğa ve arkadaşlığa dair eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı.

Oyuncular, sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar ve ebeveynleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.