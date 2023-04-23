Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çeşitli STK’ların Destekleriyle Starland Lunapark Etkinlik Alanında Düzenlenen Etkinliklerde Çocuklar Doyasıya Eğlendi.

Az Da Olsa Depremin Getirdiği O Psikolojik Travmayı Unutan Çocuklar Birbirinde Eğlenceli Etkinliklerle Güzel Vakit Geçirirken Bir Çok Lezzeti De Tatma İmkânı Buldu.

Burada Bir Konuşma Yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Günün Anam Ve Önemine Dikkat Çekti.

Ardından Bir Açıklama Yapan Kahraman Maraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Bu Günün Çok Önemli Olduğunu İfade Etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De Hep Birlikte Kahraman Şehri Yeniden Eski Neşesine Kavuşturacaklarının Altını Çizdi.

Son Olarak Kahraman Maraş Moral Destek Ekibi Yöneticisi Yunus Taş da “Çocuklar İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapmaya Çalışıyoruz” Dedi.