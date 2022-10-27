Kahramanmaraş Ve Çevre İllerde Faaliyet Gösteren Silaj Operatörlerinin Ehliyet Sorunu Çözüldü.

Türkiye’de İlk Defa Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Açılan ‘Kendi Yürür Silaj Makinası Operatör Yetiştirme Kursu’ Eğitimleri Tamamlandı Ve Kursiyerlere Düzenlenen Törende Kendi Yürür Silaj Makinası Operatör Belgesi Verildi.

78 Saat Süren Eğitim Programının Devamında Her Bir Kursiyere 48 Saat Uygulamalı Eğitimlerinde Verilmesinin Arından Yapılan Törende Açılış Konuşmasını Kursiyerlerden Osman Köse Yaptı.

Ardından Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürü İsmail Kıraç Çiftçilerin Talepleri Doğrultusunda Bu Tür Kursların Devam Edeceğine Dikkat Çekti.

Gıdanın Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunu Söyleyen Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçelide Belge Almaya Hak Kazanan Kursiyerleri Tebrik Etti.

Konuşmalar Sonunda Kursiyerler Belgelerini Protokol Üyelerinden Aldı

Toplu Fotoğraf Çekimi İle Tören Sona Erdi.