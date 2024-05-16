Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.

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Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığındaki teröristler Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)