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Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2017'de Sincar'da görevlendirilen terörist, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist örgüte 2015 yılında katıldığı, 2016'da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak MİT' yakın takip yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nokta operasyonlar düzenlenleniyor. MİT ve TSK düzenlediği nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

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