2024-2025 Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Kategorisi’nde il şampiyonu belli oldu. Modern Bilimler Akademisi Okulları, final karşılaşmasında Göksun Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen Modern Bilimler Akademisi, final maçında da üstün oyunuyla dikkat çekti. Bu galibiyetle birlikte takım, bölge yarışlarına katılmaya hak kazandı.

İl şampiyonu ekip, bölge müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın burada da iyi bir performans sergileyerek başarı elde etmesi bekleniyor.