Akaryakıtta Tabela Bir Kez Daha Değişiyor

Petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimlerin etkisiyle önce zamlanan akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim süreci başladı.

Zam Sonrası İlk İndirim Geldi

Geçtiğimiz günlerde:

Motorine 6,58 TL

Benzine 93 kuruş

zam yapılmıştı.

Bu artışın ardından dün itibarıyla fiyatlar geri çekildi:

Benzinde 58 kuruş

Motorinde 3,70 TL indirim

Bu gelişmeyle motorin fiyatı 80 TL sınırından 76 TL seviyelerine kadar geriledi.

Yeni İndirim Yolda: 5,44 TL Daha Düşecek

Sektör kaynaklarına göre motorinde yeni bir indirim daha kapıda.

Yarından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 5,44 TL’lik ek düşüş öngörülüyor.

İl İl Yeni Motorin Fiyatları

Beklenen indirim sonrası motorin fiyatlarının yaklaşık olarak:

İstanbul: 68,54 TL

Ankara: 69,68 TL

İzmir: 69,95 TL

Doğu illerinde ise 71 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

Fiyatları Ne Belirliyor?

Brent petrol fiyatları ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar piyasada dalgalanmayı artırıyor.

Gözler Petrol Piyasasında

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki hareketin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni değişimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Özellikle kısa vadede dalgalı seyir beklentisi korunuyor.