Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi için kuvvetli bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Moussa Dembele için yeniden atağa kalktı.

GALATASARAY'DA GÜNDEM YİNE MOUSSA DEMBELE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Moussa Dembele'nin menajeriyle görüştü ve transfer şartlarını sordu.

Taleplerin uygun görülmesi durumunda Sarı-Kırmızılıların Moussa Dembele için resmi temasları başlatması bekleniyor.

EVERTON DA DEVREDE

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Haber detayında Fransız forvet için devrede olan bir diğer kulübün Everton olduğu aktarıldı.

LYON 22 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Lyon 5 yıl önce Moussa Dembele transferi için Celtic'e 22 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibiyle toplam 172 maça çıkan Dembele 70 gol, 19 asistlik istatistik yakaladı.