Azerbaycan’dan Kalkan C-130 Uçağı Gürcistan Sınırında Düştü
Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 20 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tamamı şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.” denildi.
Bakan Yaşar Güler’den Taziye Mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitler için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”
Şehit Düşen Askerlerin İsimleri Açıklandı
MSB, kazada şehit olan kahraman personelin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.
Şehitlerimizin isimleri şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Türkiye Yasta
Kazanın ardından Türkiye genelinde derin bir üzüntü yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, kazaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Kahraman şehitlerimizin naaşlarının, askeri törenle yurda getirileceği bildirildi.
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Türk milleti, kahraman evlatlarını sonsuz bir minnetle anıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.