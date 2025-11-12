Azerbaycan’dan Kalkan C-130 Uçağı Gürcistan Sınırında Düştü

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 20 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tamamı şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.” denildi.

Bakan Yaşar Güler’den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitler için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Şehit Düşen Askerlerin İsimleri Açıklandı

MSB, kazada şehit olan kahraman personelin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Türkiye Yasta

Kazanın ardından Türkiye genelinde derin bir üzüntü yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, kazaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Kahraman şehitlerimizin naaşlarının, askeri törenle yurda getirileceği bildirildi.

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Türk milleti, kahraman evlatlarını sonsuz bir minnetle anıyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.