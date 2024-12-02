Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona ererken, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek. Deprem döneminden beri devam eden mücbir sebep hali, kademeli olarak sonlandırılırken, son olarak mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım’a uzatılmıştı. Söz konusu il ve ilçelere yönelik mücbir sebep hali sona erdi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenen beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için özel bir takvim oluşturuldu. Bakanlık, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme ve ödeme süreleri tespit etti. Buna göre, KDV beyannameleri üzerine ödenecek vergiler için 4 farklı ödeme zamanı belirlendi. Ödemelerin ilki aralık ayında başlayacak, izleyen ödemeler bu tarihi takip eden ay sonlarına kadar yapılacak. Gelir stopaj vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler için de 4 farklı ödeme tarihi saptandı. Bu vergilerin ilki 28 Şubat 2025’e kadar, sonuncusu ise 2 Haziran 2025’e kadar ödenecek.2022 ve 2023 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri de 31 Ocak 2025 tarihine kadar verilecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, sırasıyla 28 Şubat 2025 ve 2 Nisan 2025 tarihlerine kadar ödenecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı ikinci taksiti ile 2024 yılı birinci ve ikinci taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık’a kadar yapılması gerekiyor.

24 aya kadar taksit imkanı

Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel talepte bulunabilecek. Bu talepler, Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilecek, mücbir sebep halinin devam ettiğine karar verilen mükelleflere ilave süre verilebilecek.

Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte çok zor duruma düşecek mükellefler, bu borçları için ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar taksit talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ilişkin borcu olanların, ilgili kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularını 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapması gerekiyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksitleri peşin ödeme dahil 2 Nisan 2025 gün sonuna kadar, diğer taksitleri de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödenecek.

■ Deprem için 2,6 trilyon lira harcadık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep halinin önceki gün itibarıyla sona erdiğini belirterek, “Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz. Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.