Aksu TV ekranlarında yayınlanan Maraş Ekonomi programı, bu hafta da Kahramanmaraş ekonomisinin nabzını tutmaya devam etti. Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’in sunduğu programa bu hafta, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı konuk oldu. Programda, Kahramanmaraş ekonomisini etkileyen gelişmeler değerlendirildi; Narlı, özellikle "mücbir sebep" konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Narlı, şehrin ekonomik kalkınmasına dair öngörülerini paylaşırken mücbir sebep uygulamaları çerçevesinde alınabilecek önlemler ve desteklerin detaylarını izleyicilere aktardı.