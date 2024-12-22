Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düştü. Kazada ambulans helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya'ya gitmek üzere kalkış yapan bir ambulans helikopter hastanenin 4. katına çarparak boş bir alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akbıyık, ambulans helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.