Uluslararası güreş arenasında önemli bir yere sahip olan Muhamet Malo Turnuvası, bu yıl Arnavutluk'un Tiran kentinde gerçekleşti. Turnuvaya damgasını vuran Türk milli güreşçileri, kazandıkları madalyalarla büyük bir başarıya imza attı. Güreş dünyasının yakından takip ettiği Muhamet Malo Turnuvası'nda Türk güreşçiler, üstün performanslarıyla göz doldurdu. 30 ülkeden 400 güreşçinin katıldığı Muhamet Malo Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya alan Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu. Göksunlu milli güreşçi Burhan Akbudak ise ay yıldızlı formasıyla 82 kilogramda mindere çıktı. Çeyrek finalde Kazak Dias Kaltay’ı 3-0 öndeyken tuşla, yarı finalde Bulgar Svetoslav Nikolov’u mağlup etti. Finalde Gürcü Gela Bolkvadze’yi yenerek altın madalyayı elde etti