Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Bugün burada sadece bir şehri anlatmaya değil, bir ruhu hissetmeye, bir destanı yad etmeye ve kadim bir sofrada buluşmaya geldik. Kahraman şehrimiz; şiirin başkenti, edebiyatın kalbi, sözün sultanıdır. UNESCO tarafından tescillenen Edebiyat Şehri unvanımız kalemimizden dökülen her mısrada ve toprağımıza sinmiş her hikâyede yaşar. Bizim şehrimiz kurtuluşun meşalesidir. Göğsündeki İstiklal Madalyası’yla Anadolu’nun hürriyet kapısını açan o eşsiz direnişin adıdır Kahramanmaraş. Bugün burada tarihin vakur duruşunu, mutfağımızın eşsiz lezzetini ve insanımızın o mert, sıcak yüreğini İstanbul’da ziyaretçilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.