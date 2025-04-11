Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma, Türkiye genelindeki 8 bölgeden seçilen imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yiğit Karaokur, Kur’an-ı Kerim tilavetindeki üstün başarısıyla jüriden tam puan alarak Türkiye birinciliğini kazandı.

Karaokur, kıraat, ses tonu, makam bilgisi ve duruşuyla jüri üyelerinin beğenisini kazanarak, hem Kahramanmaraş’ı hem de okulunu gururlandırdı. Yarışmanın ikinci ve üçüncülük ödüllerini ise sırasıyla Ankara’dan Muhammed Bilal Çakmak ve İstanbul’dan Ömer Faruk Balca kazandı.

Kahramanmaraşlı öğrencinin sergilediği üstün performans, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, bu başarıda emeği geçen başta öğrencinin ailesi olmak üzere, öğretmenlerini ve okul yönetimini tebrik etti.