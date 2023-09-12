Yeni arabuluculuk dönemi ile kira uyuşmazlığında yeni döneme 1 eylül de geçilmişti. Bu sayede kiracı ve ev sahibi arasında ki uyuşmazlıklar mahkemeden önce ara buluculuk faaliyeti ile giderilecek. Yani komşuluk ve kat mülkiyeti sorunları artık arabulucuyla giderilecek. Taraflar 1 eylül den itibaren birbirlerine dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müraacatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak.

1 Eylül tarihinden itibaren yeni arabuluculuk döneminde, kira uyuşmazlığından 7 bin 651 başvuru yapıldı. Bunun yanı sıra kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 453, komşuluk uyuşmazlıklarından kaynaklı uyuşmazlıklar için 55 başvuru yapıldı, benzer şekilde ortaklığın giderilmesi, tarımsal üretim sözleşmesi gibi konularda da toplamda 8 bin 644 başvuru yapıldı. Yeni arabuluculuk dönemi taraflar arasındaki anlaşmazlıkları daha hızlı çözüme kavuşturuyor. Bu sayede mahkemenin yükünün azaltılması hedefleniyor.