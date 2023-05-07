Türkiye'nin büyük seçimine 7 gün kaldı.

Seçim çalışmaları devam ederken bugün Türkiye için büyük bir büyük gün yaşanıyor.

AK Parti tarihi seçim öncesinde tarihi bir miting gerçekleştiriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurdun her köşesinde yüzbinlerce destekçisi ile yaptığı mitinglerin ardından İstanbullularla bir araya geliyor.

Atatürk Havalimanı'nda 16.00'da başlayacak büyük İstanbul mitingi öncesinde sabahın erken saatlerinde alana girişler başladı.

Türkiye'nin büyük seçimi öncesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul'un 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum coşkulu kalabalığa seslendi.

Bakan Kurum konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Bugün bu meydan 14 Mayıs akşamını müjdeliyor. Bu meydan Türkiye Yüzyılı'nı müjdeliyor. İşte İstanbul semalarında yükselen bu ses; doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor.

Bu gök kubbenin altında milyonlarca kardeşimiz hep birlikte Allah'a hamd ediyoruz. Fethin 569. yılında toprakla buluşturduğumuz fidanların 570. yılında ağaca döndüğünü gösteren Allah'a hamdediyoruz. Tüm İstanbullu hemşerilerimi sevgi ile muhabbet ile selamlıyorum. Yüz yılın mitingine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Biz bu güzel insanlarla, kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Bugün bir gurur tablosunun içindeyiz. Avrupa'nın en büyük parkındayız. Şu doldurduğunuz meydana bir bakın. Bu mekan hepimize tüm dünyaya 21 yıllık sessiz devrimi, cumhursun destanını, AK Parti destanını anlatıyor.

Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi: Gazamız mübarek olsun İstanbul

"İstanbul'da 1,5 milyon yeni yuva kuracağız"

Bu ülkede ev sahibi olmayan tek kişi kalmayacak, TOKİ’mizle 1 milyon 200 bin toplu konut yaptık mı? 3 milyon 300 bin yuvayı dönüştürüp milletimize sunduk mu? 11 ilimizdeki afet bölgesinde 650 bin ardından İstanbul’da 1.5 milyon yeni yuva kuracağız.Sen bir devsin, yükü ağırdır devin diyen Necip Fazıl’ın emanetidir.

Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türkeş’in emanetidir. Türk dünyasının geleceğinin yegane teminatı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babaların, ağzı dualı annelerimizin yavrularımızın emanetidir.

Kutlu emanete, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? Reisin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? Tarihimize, geleceğimize, liderimize sahip çıkacak mıyız?

Türkiye size emanettir, işte 85 milyon kutlu emaneti almıştır. Biz inanıyoruz ki emaneti kabul eden bu millet 15 Mayıs sabahı Türkiye yüzyılını doğu ile batıyı buluşturan İstanbul’dan yükseltecektir. O gün geldiğinde kıymetli kardeşlerim liyakatsizlik kaybedecek. Türkiye’nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak.

İngiliz dergilerinin kapaklarında Hilalimizi kıranlar kaybedecek. Fransız gazeteleri kaybedecek. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek

Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi

"Bizi bahanelerinin arkasına sığınırken bulamazsınız"

Bu milletin yatırımlarının arkasında yabancı tefeciler değil, sizin emekleriniz var. Bu kutlu yürüyüş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur.

Aziz İstanbullular, biz böyle bir liderin milleti için uyku bilmeyen kardeşinizin defterinden dinlenmeyi silen dava adamının yol arkadaşlarıyız. Bizi bahanelerinin arkasına sığınırken bulamazsınız.

Bizi arayan Maraş'ın, Adıyaman'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İzmir'de deprem olur, İzmir Bayraklı'da bulur. Antalya'da, Muğla'da yangınlar olmuştur orada, Trabzon'da sel olmuştur Trabzon'da bulur. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz.

Biz bu güzel insanlarla, kardeşlerimizle gurur duyuoruz. Allah sizden razı olsun. Bugün bir gurur tablosunun içindeyiz. Avrupa'nın en büyük parkındayız. Şu doldurduğunuz meydana bir bakın. Bu mekan hepimize tüm dünyaya 21 yıllık sessiz devrimi, cumhurun destanını, AK Parti destanını anlatıyor.

Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi

"Ayasofya camimizi müze yapmak isteyenler var"

Bir tarafta Ayasofya’nın zincirlerini kıranlar, bir tarafta da Ayasofya camimizi müze yapmak isteyenler var.

Ayasofya’nın sesi İstanbul’un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek.