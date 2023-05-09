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Toplantıya Katılım Sağlayarak İş Dünyasının Sorunlarını Paylaşan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirildiğini Söyledi.

Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Bir Açıklama Yapan Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Aşan Ve Ekibine Teşekkürlerini İletti.

Müsiad Üyeleriyle Bir Araya Gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan İş Dünyasının Sorunlarını Ve Taleplerini Bizzat Yerinde Dinledi.

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