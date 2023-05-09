Müsiad Üyeleriyle Bir Araya Gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan İş Dünyasının Sorunlarını Ve Taleplerini Bizzat Yerinde Dinledi.
Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Bir Açıklama Yapan Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Aşan Ve Ekibine Teşekkürlerini İletti.
Toplantıya Katılım Sağlayarak İş Dünyasının Sorunlarını Paylaşan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirildiğini Söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ‘Da Üretimin Önemine Dikkat Çekerek Yaraları Hızlıca Sarmak İçin Çalışacaklarını Sözlerine Ekledi.