"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından seferberlik başlatan MÜSİAD, Elbistanlı depremzedeler için 77 dönüm alanda 10 bin kişinin barınacağı bir yaşam alanı hazırlığına başladı.

MÜSİAD Konteyner Kenti'nde 750 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelere tahsis edilirken diğer konteynerlerin de yetiştirilmesi için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.



MÜSİAD Proje Müdürü Aykut Er, AA muhabirine Yunus Emre Mahallesi'nde ilk etapta bin konteyner kurulumunu planladıklarını, AFAD koordinasyonu ile bu etapta sona yaklaştıklarını belirterek, 10 gün içinde bu etabı tamamlamayı öngördüklerini söyledi.