Olağan Üye İstişare toplantısının bu hafta ki davetlileri SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce ve Yeminli Mali Müşavir Şerafettin Özcan oldu.

MÜSİAD üyelerine yeni çıkan SGK Teşvikleri, İŞKUR programları ve teşvik ile yeni vergi mevzuatları konusunda güncel bilgilendirme sunumları yapıldı.

Toplantı sonrası MÜSİAD üyeleri sunumlarla ilgili aksu habere açıklamalarda bulundu.

Sunumların verimli olduğunu aktaran İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, Başkan Çiçekçi’ye daveti ile teşekkür etti.

Üye İstişare toplantısında SGK ile ilgili yeni teşviklerin sunumunu yaptıklarını aktaran SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da şöyle konuştu.

MÜSİAD Kahramanmaraş şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Üye İstişare toplantısı için kendilerini kırmayıp katılan ve son bilgileri paylaşan kurum müdürlerine teşekkür etti.