Bunlar da ilginizi çekebilir

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı da Kahramanmaraş’a yapacağı hizmetleri Müsaid üyelerine anlattı. Daha Sonra Başkan Çiçekçi, Narlı ‘ya çeşitli hediyeler vererek, aile fotoğrafının çekilmesiyle birlikte ziyaret son buldu.

Kalabalık bir şekilde Ticaret Borsasına gelen Müsiad üyelerini kapıda karşılayan Narlı, Müsiad üyelerinin tek tek elini sıktı. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Müsiad eski Başkan Yardımcılığı görevini yapan şimdi ise Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Narlı ’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Mustafa Narlı ‘ya yeni görevinde başarılar diledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.