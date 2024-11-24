Kahramanmaraş, sağlık alanında önemli bir yatırımla daha buluştu. Mustafa Başaran Diş Kliniği, yoğun bir katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern ekipman ve alanında uzman kadrosuyla dikkat çeken diş kliniği, açılışta vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Aynı zamanda, Seher Başaran Çarşı Şubesi de yenilenen yüzüyle tekrar hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerle bilinen çarşı şubesi, açılışın ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Hem sağlık hem de ticaret alanında iki önemli girişimle Kahramanmaraş halkı, yenilikçi ve kaliteli hizmetlere bir adım daha yaklaştı.