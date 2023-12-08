Kahraman şehrin 20 yıllık hayali olan Erkenez OSB Kahramanmaraş’ta yer alan Aksu OSB İle Türkoğlu 2 OSB’leri terkin edilerek tüzel kişiliği altında birleştirilmesinin ardından müteşebbis heyet ilk olağan toplantısını Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer’in katılımıyla gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen Toplantının Gündeminde İse Revize İmar Planı, OSB Sanayi Kampüsünün Kurulması, Atık su Arıtma Tesisi Projesi, Altyapı Ve Üst Yapıların Durumu Yer Aldı.
Erkenez OSB’nin Kurulması İçin Büyük Bir Çaba Sarf eden İş Dünyasın Ağabeyi KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Kahraman Şehre Hayırlı Olmasını Diledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar