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Kahramanmaraş İstiklalspor’un Antalya kampı 10 gün sürecek ve ikinci devrenin ilk maçında 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Aksaray Gençlik Spor ile karşı karşıya gelecek.

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Devre arasında takıma takviyeler yapmayı planlayan İstiklalspor, Forvet mevkisine Ofspor’dan Vedat Erçin, kaleye ise Yalovaspor’dan Kaan Parıltan’ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta çıktığı 13 müsabakada aldığı 12 galibiyet ve 1 beraberlikle sezonun ilk yarısını 37 puanla namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş İstiklalspor , ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da 2.kamp süreciyle devam ediyor.

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