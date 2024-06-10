İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde,
3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)