İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik "Narkokapan-10" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 213 şüphelinin yakalandığını, 197'sinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, 25 kilogram "bonzai", 1260 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 hassas terazi, bir vakum makinesi, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini açıkladı.