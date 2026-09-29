Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirdi.

Kent Girişinde Kesintisiz Takip ve Arama

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Şanlıurfa kent girişinde yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünde hassas aramalar gerçekleştiren narkotik polisi, şüpheli valiz ve kolileri mercek altına aldı.

Valiz ve Kolilerden 39 Kilo 700 Gram Uyuşturucu Çıktı

Yapılan detaylı aramalarda, bagajdaki valizler ile kolilerin içerisine gizlenmiş vaziyette 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zehir maddelerine el koyan ekipler, sevkiyatla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Operasyon Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Emniyet müdürlüğü tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, polis ekiplerinin otobüsün bagaj kısmını açarak kolileri ve valizleri incelediği, gizlenmiş paketler halindeki uyuşturucu maddeleri tek tek çıkardığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.