Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli olarak yürütülen devasa bir yasa dışı bahis şebekesini çökertti.

22 Eylül günü Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay illerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Banka Hesaplarında 3,9 Milyar Liralık Devasa Hareketlilik

MASAK tarafından yapılan teknik ve mali incelemeler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon lira tutarında rekor bir hesap hareketi tespit edildi. Yasa dışı yollarla elde edilen paraların izini süren ekipler, şebekenin finansal ağını tamamen haritalandırdı.

Milyonluk Mal Varlığı, Kripto Cüzdanlar ve Araçlara El Konuldu

Geniş çaplı operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ve yüksek miktarda maddi varlık muhafaza altına alındı:

339 bin 455 TL nakit para,

Yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerinde 9 araç ve 3 taşınmaz, Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü İçeriği Görüntüle

Şüphelilere ait banka hesapları ile kripto para cüzdanları,

2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek.

Ayrıca şebekenin vatandaşları ağa düşürmek için kullandığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Adli Karar Açıklandı: 27 Tutuklama, 22 Adli Kontrol

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 47 şüphelinin ardından soruşturma derinleştirilerek 2 zanlı daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen toplam 49 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.