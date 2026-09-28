Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Güneydoğu, bu yıl kadim şehir Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarıyla buluşuyor.

30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kurulacak dev festival alanında, kentin binlerce yıllık tarihi dokusu ile modern teknoloji ve savunma sanayi hamleleri tek çatı altında birleşecek.

Milli Gururlar Şanlıurfa’da Vitrine Çıkıyor

Beş gün boyunca sürecek TEKNOFEST Güneydoğu’da, Türkiye'nin savunma sanayisindeki amiral gemileri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Festival alanında:

Bayraktar KIZILELMA, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 başı çekerken;

ANKA, GÖKBEY, ATAK, K2 Kamikaze, MIZRAK, SİVRİSİNEK gibi çok sayıda kara ve hava platformu Şanlıurfa’da sergilenecek.

Gökyüzünde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Şovu

Festivalin 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasındaki bölümünde, ziyaretçiler gökyüzünde unutulmaz anlara tanıklık edecek.

Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, AKSUNGUR ve T-129 ATAK helikopterlerinin gösteri uçuşlarının yanı sıra, Türk Yıldızları’nın NF-5 uçakları ile SOLOTÜRK’ün F-16 gösterileri izleyenlere gurur dolu anlar yaşatacak. Ayrıca Jandarma Çelik Kanatlar gösterileri, komando harekatı, paraşüt ve paramotor şovları ile "HÜRJET ve KAAN Müzikali" de sahne alacak.

Göbeklitepe Deneyim Alanı ve Kültürel Etkinlikler

Sadece savunma sanayi değil, kültür ve bilim alanında da zengin bir içeriğe sahip olan TEKNOFEST Güneydoğu'da; Göbeklitepe Deneyim Alanı, Çelik Kubbe Dijital Deneyim Alanı, Planetaryum ve ASELSAN Kara Araçları Sergi Alanı gezilebilecek.

Gençlerin ve her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek Semicenk konseri, Bilim Şov, Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa ve tiyatro gösterileri festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Teknoloji Yarışmalarıyla Gençler Yarışacak

Festival kapsamında Tarım Teknolojileri, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri, Blokzincir, Finansal Teknolojiler, Onkolojide 3T, TEKNOFEST Robolig ve Yapay Zeka Film Yarışması gibi onlarca farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek.

World Drone Cup ve HackMasters Güneydoğu gibi uluslararası rekabetlerin de sahne alacağı TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek kapanış seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.