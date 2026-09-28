Şanlıurfa’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde bulunan bir depoda yasa dışı akaryakıt ticareti yapıldığını tespit ederek harekete geçti.

Toprağın Altına Gizlemişler!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceden belirlenen depoya düzenlenen baskında yapılan aramalarda akıllara durgunluk veren bir düzenek ortaya çıkarıldı. Ekipler, kaçakçıların tespit edilmemek amacıyla toprağa gömdüğü yakıt tankı içerisinde 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca kaçak akaryakıt ticaretinde kullanılan:

2 adet sayaçlı akaryakıt dinamosu,

25 metre uzunluğunda takviye hortumu,

1200 litre kapasiteli fiber tank,

2 adet yakıt dolum tabancası ele geçirilerek el konuldu.

Tır Deposundan Aktarım Anı Görüntülere Yansıdı

Şanlıurfa Valiliği tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, kaçakçılık yönteminin detayları da gözler önüne serildi. Görüntülerde; adrese yanaşan bir tırın deposundan hortumlar aracılığıyla depodaki gizli tanklara yakıt aktarıldığı ve jandarma ekiplerinin toprağa gömülü dev tankı küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardığı anlar yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.