Her Zaman Kahramanmaraş İçin Gecesini Gündüzüne Katan Ve Bu Kapsamda Özellikle Deprem Yaralarının Sarılması İçin Yoğun Gayret Gösteren Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Mustafa Narlı, Türkoğlu İlçesine 12 Derslikten Oluşan Hacı Mehmet Narlı İlk Ve Ortaokulunu Kazandırırken Bu Projenin Devamı Olan Cami İnşaatı İse Hiçbir Ağaca Zarar Vermeden Ve Projenin Bir Parçası Olarak Çalışmalarda Sona Gelindi.

Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Birçok Hayır İşine Öncülük Eden Başarılı İş İnsanı Mustafa Narlı Çalışmalarda Sona Gelinen Camide İncelemelerde Bulunarak Çok Özel Bir Proje Olduğuna Dikkat Çekti.

Gerçekleştirilen İncelemeler Sonrasında Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Narlı Faaliyete Geçen Camide Dini Eğitimler Alan Çocuklarla Bir Araya Gelerek Fotoğraf Çektirdi.



