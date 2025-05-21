NAZLI CEYLAN BALDUK KURTUL: "SENEM AYŞE RUHU HEPİMİZE BÜRÜLSÜN!"

Kahramanmaraş, Millî Mücadele döneminde Fransız işgaline karşı verdiği kahramanca direnişle tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir şehir. Bu mücadelede erkekler kadar kadınlar da ön saflarda yer aldı. O kadın kahramanlardan biri olan Senem Ayşe, bugün Maraşlı kadınlara yeniden ilham oluyor. Kahramanmaraş Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un öncülüğünde yükselen yeni bir çağrıyla, şehir bu kez kadına yönelik şiddete karşı sesini yükseltiyor.

SENEM AYŞE: VATAN MÜCADELESİNDE KADININ ADI

Senem Ayşe, Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele sürecinde verdiği direnişin sembol isimlerinden biri. Eşi Ramazan’ın Fransızlar tarafından şehit edilmesinin ardından, acısını sinesine gömerek onun silahını eline alan Senem Ayşe, 50 kişilik bir direniş grubunun başına geçti. Cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisiyle halk arasında efsaneleşen bu kahraman Türk kadını, Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda kilit rol oynadı.

Senem Ayşe, sadece silahıyla değil, inancıyla da mücadele etti. O, Türk kadınının gerektiğinde cepheye koşabileceğini, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bugün ise onun bu örnek mücadelesi, başka bir direnişe ilham kaynağı oluyor: Kadına şiddete karşı topyekûn mücadeleye.

KAHRAMANMARAŞLI KADINLAR BİRLEŞİYOR: "YİNE ERKEKLERLE OMUZ OMUZA"

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'un çağrısıyla, Kahramanmaraşlı kadınlar Senem Ayşe’nin direniş ruhunu günümüze taşıyor. Kadına şiddetin her türlüsüne karşı en güçlü sesin Kahramanmaraş’tan yükselmesi gerektiğine inanan Balduk Kurtul, “Mademki Kahramanmaraş, Millî Mücadele’de ilk meşaleyi yaktı şimdi de kadına yönelik şiddete karşı sesimizi en güçlü biz Maraşlı kadınlar çıkaralım, yine erkeklerle omuz omuza,” diyerek büyük bir dayanışma hareketinin fitilini ateşliyor.

Bu çağrının bir diğer dikkat çekici yönü ise, kadına karşı şiddetin karşısında dimdik duran isimlerin sembolleştirilmesi. Balduk Kurtul, "Eser Karaca bir sembol olsun bizlere, ışık olsun yolumuza," diyerek yeni nesil kadınlara da sesleniyor. Güçlü, bilinçli, haklarının farkında olan bir kadın figürü olarak Eser Karaca’nın sembol edilmesi, toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyor.

“SENEM AYŞE RUHU” BUGÜNÜN KADINLARINA IŞIK TUTUYOR

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan bu harekette Senem Ayşe’nin direniş ruhu kadınlara umut ve ilham veriyor. Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Senem Ayşe ruhu bürünsün hepimize,” diyerek bu tarihi mirası günümüzün toplumsal mücadelesine taşıyor. Çünkü Kahramanmaraşlı kadınlar biliyor ki, mücadele cesaretle kazanılır ve dayanışmayla büyür.

KADINA ŞİDDETE KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Kadına yönelik şiddet, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, tüm Türkiye’nin çözmesi gereken temel bir insan hakları sorunu. Bu nedenle Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un çağrısı yalnızca bir şehirde yankılanmakla kalmıyor ülke genelinde karşılık buluyor. Kahramanmaraşlı kadınlar, hem tarihten gelen güçlerini hem de bugünün birlik ruhunu kuşanarak yeni bir toplumsal bilinç oluşturuyor.