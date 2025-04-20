6 Şubat depremlerinin ardından şehre yatırım ve istihdam sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirten Mehmet Nacar, yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yatırım gerektiğine inandık. Bu doğrultuda NCR Yapı’yı kurduk,” dedi.

Firmanın portal çelik kapı bayiliğiyle başladığını ve zamanla ürün yelpazesini genişlettiğini ifade eden Nacar, ahşap lambir, çelik kapı, PVC doğrama, cam balkon sistemleri, alüminyum doğrama ve duş kabin ürünlerinin hem toptan hem de perakende satışını yaptıklarını belirtti.