Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda şehir gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Kahramanmaraş’ın kültür ve eğitim hayatını yakından ilgilendiren önemli bir yatırım da kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Necip Fazıl Kütüphanesi’nin şubat ayında yıkılacağını ve yerine modern donatılara sahip yeni bir kültür merkezi inşa edileceğini belirtti. Aynı ay içerisinde proje için ihale sürecinin başlatılacağını ifade eden Görgel, yeni merkezin özellikle öğrenciler ve gençler için cazibe noktası olacağını vurguladı.

Eğitim ve Kültür Bir Arada

Yeni yapılacak kültür merkezinin 1030 kişilik kapasiteye sahip olacağını aktaran Başkan Görgel, yapının klasik kütüphane anlayışının ötesinde planlandığını söyledi. Merkezde sessiz çalışma alanları, grup çalışma salonları, dijital kaynak erişim alanları ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı salonlar yer alacak.

Yaklaşık 140 bin kitabın bulunacağı merkez, güçlü dijital altyapısıyla da dikkat çekecek. Böylece öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için çağdaş bir öğrenme ve araştırma ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Proje Görselleri İlk Kez Tanıtıldı

Program kapsamında, yeni Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne ait proje görselleri de ilk kez basın mensuplarıyla paylaşıldı. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla öne çıkan proje, katılımcıların ilgisini çekti.

Şubat ayında ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanması planlanan merkezin, 2026 yılı içinde hizmete açılması öngörülüyor. Yeni kültür merkezi, Kahramanmaraş’ın eğitim ve kültür altyapısına uzun vadeli katkı sağlayacak önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.