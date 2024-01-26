Büyükşehir Belediyesi, 28 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde “Neşeli Aile” adlı çocuk tiyatrosu düzenleyecek.

Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri için bir dizi kültürel etkinlik düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 28 Ocak Pazar günü “Neşeli Aile” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğitici mesajlar verecek “Neşeli Aile” tiyatrosuna tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.