Törende Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen Hayırlı Olsun Temennisinde Bulunarak Kurdeleler Kesildi.
Açılışa Katılan Konuklar Duygularını Aksu Haber’e Anlatarak Norm medya Productıon’un şehre katma değer sağlaması temenni edildi.
Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, “açılış programımıza katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederim” dedi.
Norm medya Productıon kurucu ortağı Büşra Şen Çiftaslan’da, “şehrimizde ve bölgemizde gösterdiğimiz başarıyı inşallah tüm Türkiye’de göstereceğiz” ifadelerini kullandı.