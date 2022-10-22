Bunlar da ilginizi çekebilir

Norm medya Productıon kurucu ortağı Büşra Şen Çiftaslan’da, “şehrimizde ve bölgemizde gösterdiğimiz başarıyı inşallah tüm Türkiye’de göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, “açılış programımıza katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederim” dedi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen Hayırlı Olsun Temennisinde Bulunarak Kurdeleler Kesildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.